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العدوان الصهيوني على غزة: تسعة شهداء في قصف الإحتلال لمدينتي خان يونس ورفح

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 16:10     الفئـة : دولــي

غزة- إستشهد تسعة مواطنين فلسطينيين, يوم الأربعاء, إثر قصف الإحتلال الصهيوني لمدينتي خان يونس ورفح, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة, نقلا عن مصادر محلية, بأن خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال استشهدوا إثر قصف الاحتلال لمواطنين في منطقة بطن السمين بمدينة خان يونس, كما أطلق طيران الاحتلال المروحي نيران رشاشته الثقيلة تجاه المناطق الجنوبية الشرقية من المدينة.

وفي مدينة رفح, استشهد اثنان من طواقم الدفاع المدني برصاص الاحتلال, ما يرفع حصيلة شهداء الدفاع المدني منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة إلى 82 شهيدا. كما استشهد مواطنان جراء قصف منطقة عريبة شمال رفح, ومنطقة بدر في حي تل السلطان غرب المدينة, كما  شن طيران الاحتلال غارة على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة بحق أهالي قطاع غزة برا وبحرا وجوا, منذ السابع من أكتوبر 2023, ما أسفر عن استشهاد 39965 فلسطينيا وإصابة 92294 آخرين وفق آخر حصيلة مؤقتة, أعلنتها السلطات الصحية في القطاع.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 17:05
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العدوان الصهيوني على غزة: تسعة شهداء في قصف الإحتلال لمدينتي خان يونس ورفح
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 16:10     الفئـة : دولــي   شارك

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