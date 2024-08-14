العدوان الصهيوني على غزة: تسعة شهداء في قصف الإحتلال لمدينتي خان يونس ورفح

وأفادت الوكالة, نقلا عن مصادر محلية, بأن خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال استشهدوا إثر قصف الاحتلال لمواطنين في منطقة بطن السمين بمدينة خان يونس, كما أطلق طيران الاحتلال المروحي نيران رشاشته الثقيلة تجاه المناطق الجنوبية الشرقية من المدينة.

وفي مدينة رفح, استشهد اثنان من طواقم الدفاع المدني برصاص الاحتلال, ما يرفع حصيلة شهداء الدفاع المدني منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة إلى 82 شهيدا. كما استشهد مواطنان جراء قصف منطقة عريبة شمال رفح, ومنطقة بدر في حي تل السلطان غرب المدينة, كما شن طيران الاحتلال غارة على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.