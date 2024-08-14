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لبنان: المبعوث الأمريكي يؤكد وجود إمكانية لتجنب توسيع التصعيد في جنوب البلاد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 15:49     الفئـة : دولــي

بيروت- أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان, آموس هوكستين, يوم الأربعاء, وجود إمكانية لتجنب توسيع التصعيد واللجوء إلى حل دبلوماسي في جنوب البلاد, داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة ومنع المزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية.

وقال هوكستين, في تصريحات عقب لقاء مع نبيه بري, رئيس البرلمان اللبناني, "ما زلنا نعتقد أنه يمكن التوصل لحل دبلوماسي، لأننا لا نزال نظن أنه لا يوجد أحد يريد حقا حربا شاملة".

وأضاف : "اتفقنا على أنه لم يعد هناك وقت نضيعه.. ولا توجد أعذار مقبولة من أي طرف لزيادة التأخير", لافتا إلى المساعي الثلاثية لوقف إطلاق النار في غزة نظرا لما للأمر من أهمية بالغة في منع توسع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط لاسيما في جنوب لبنان.

و التقى هوكستين مع كل من نجيب ميقاتي, رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وعبد الله بو حبيب, وزير الخارجية, حيث جرى بحث التصعيد الصهيوني المتواصل على جنوب لبنان ودعوة المجتمع الدولي الى التدخل لوقف العدوان على أراضيها ومنع اندلاع حرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط.

وكان المبعوث الأمريكي قد وصل إلى لبنان في وقت سابق اليوم في إطار جهود بلاده لمنع تدهور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن الكيان الصهيوني كان قد صعد من حدة قصفه الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان, ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها, بالتزامن مع تواصل العدوان على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 17:13
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لبنان: المبعوث الأمريكي يؤكد وجود إمكانية لتجنب توسيع التصعيد في جنوب البلاد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 15:49     الفئـة : دولــي   شارك

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