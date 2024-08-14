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الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الضغط على الكيان الصهيوني "بإجراءات صادقة" لوقف عدوانه على أهالي غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 15:25     الفئـة : دولــي

نيويورك (الأمم المتحدة)- دعا ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ, الولايات المتحدة الأمريكية إلى إتخاذ "إجراءات صادقة ومسؤولة" للضغط على الكيان الصهيوني من أجل إجباره على وقف حرب الإبادة التي يقترفها بحق المدنيين في غزة في "أقرب وقت ممكن".

و أدان المسؤول الصيني "بشدة" القصف الصهيوني الذي استهدف مدرسة "التابعين" في مدينة غزة فجر السبت الماضي والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني, وذلك في كلمته أمس الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية".

و أكد أن "المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يجب أن يكونوا هدفا للعمليات العسكرية", موضحا أن "هذا خط أحمر بموجب القانون الإنساني الدولي".

وتابع قائلا: "مهاجمة المدارس التي يوجد بها عدد كبير من المدنيين الساعين للحصول على مأوى مرة تلو الأخرى, أمر مشين".

و أضاف أن التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار "هو ما يتوق إليه سكان غزة, وهو توافق كاسح بين المجتمع الدولي".

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 17:13
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الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الضغط على الكيان الصهيوني "بإجراءات صادقة" لوقف عدوانه على أهالي غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 15:25     الفئـة : دولــي   شارك

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