Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية: حماس تطالب محكمة العدل الدولية بضم القضية لملف جرائم الحرب الصهيونية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 14:07     الفئـة : دولــي

غزة (فلسطين المحتلة) - دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس", محكمة العدل الدولية لضم قضية إستخدام مدنيين فلسطينيين في غزة دروعا بشرية, إلى ملف جرائم الحرب التي ينفذها الكيان الصهيوني في القطاع, كما طالبت بملاحقة ومحاسبة قادة الإحتلال على هذه الإنتهاكات.

وقالت "حماس" في بيان أصدرته أمس الثلاثاء, أن "ما كشف عنه من استخدام جيش الاحتلال الصهيوني المدنيين (الفلسطينيين) دروعا بشرية, يؤكد ارتكابه جرائم حرب يجب إدانتها".

ومن جهته علق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق, على التقارير الصهيونية التي أقرت باستخدام جيش الاحتلال, المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في العدوان المتواصل على غزة منذ أزيد من 10 أشهر, بقوله أن هذه الاعترافات تؤكد مجددا ارتكاب جيش الاحتلال "جرائم حرب موصوفة", داعيا "كل العالم إلى أن يدينها".

ودعا الرشق محكمة العدل الدولية إلى ضم هذه الاعترافات إلى ملف جرائم الحرب التي يحاكم عليها الاحتلال, مطالبا المنظمات الدولية والحقوقية ب" فضح هذه الجرائم وإدانتها, وملاحقة قادة الاحتلال النازيين ومحاسبتهم".

وتناقلت وسائل الاعلام الدولية الثلاثاء اقرار جيش الاحتلال الصهيوني "باستخدام فلسطينيين كدروع بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني في غزة, بعلم من كبار ضباط جيش الاحتلال", استنادا إلى شهادات جنود وضباط خدموا في إطار حرب الابادة التي يشنها المحتل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية أنه "تم استخدام أطفالا ومسنين أو مراهقين كدروع بشرية في مهام خطرة" مثل دخول المنازل والمباني أو تفتيش الأنفاق, وذلك لحماية جنوده من الكمائن أو العبوات الناسفة.

وفي يونيو الماضي, انتشرت مشاهد مصورة تظهر استخدام جيش الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية خلال تنفيذ عمليات الاقتحام في الضفة الغربية وغزة, عبر ربطهم بمقدمة العربات المدرعة.

كما أظهرت صور أخرى إجبار أسير فلسطيني على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده, بالإضافة إلى إجبار أسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعا بشرية ليكونوا درعا لجنود الاحتلال من رصاص رجال المقاومة الفلسطينية.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 15:01
كلـمات مفتـاحيــة :
إستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية: حماس تطالب محكمة العدل الدولية بضم القضية لملف جرائم الحرب الصهيونية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 14:07     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.14

لبنان: المبعوث الأمريكي يؤكد وجود إمكانية لتجنب توسيع التصعيد في جنوب البلاد

24.08.14

إجتماع الحكومة: دراسة عروض ومراسيم تنفيذية تتعلق بعدة قطاعات

24.08.14

السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات: تنصيب منسقي البلديات لمندوبية ولاية الجزائر

24.08.14

تجديف: تربص إنتقائي من 17 إلى 31 أغسطس بسد بني هارون بميلة

24.08.14

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الضغط على الكيان الصهيوني "بإجراءات صادقة" لوقف عدوانه…

24.08.14

أوامر إيداع 21 متهما في قضية الإنخراط والمشاركة في تنظيمات إرهابية وتخريبية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

24.08.12

رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد…

24.08.13

سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية