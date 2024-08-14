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الأونروا: 625 ألف طفل في غزة خسروا عاما دراسيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 12:27     الفئـة : دولــي
الأونروا: 625 ألف طفل في غزة خسروا عاما دراسيا

نيويورك (الامم المتحدة) - ذكر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني, أن 625 ألف طفل في غزة خسروا عاما دراسيا منهم 300 ألف من طلاب الوكالة.

وأضاف مفوض "الأونروا" في منشور على منصة "اكس", أن تأثير العدوان على أطفال غزة هائل, خاصة على صحتهم العقلية والنفسية وينبغي لنا إعادتهم إلى التعلم بالتعاون مع الشركاء.

وأشار إلى أن 4 من كل 5 مدارس في غزة تعرضت لقصف مباشر أو تضررت وبحاجة إلى إصلاح أو إعادة بناء لاستخدامها مجددا.

واستشهد نحو 9936 طالبا وأصيب 15897 آخرين بجروح منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع أكتوبر 2023, بحسب وزارة التربية والتعليم العالي.

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية, اليوم, أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة, منذ بدء العدوان الصهيوني, ارتفعت إلى  39965 شهيدا و92294 مصابا.

آخر تعديل على الأربعاء, 14 أوت 2024 12:41
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الأونروا: 625 ألف طفل في غزة خسروا عاما دراسيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 12:27     الفئـة : دولــي   شارك

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