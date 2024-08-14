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العدوان الصهيوني: استشهاد 21 فلسطينيا في عدة مناطق بقطاع غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 10:08     الفئـة : دولــي
العدوان الصهيوني: استشهاد 21 فلسطينيا في عدة مناطق بقطاع غزة

رام الله (فلسطين المحتلة) - استشهد 21 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح, اليوم الأربعاء, جراء قصف الاحتلال الصهيوني عدة مناطق في قطاع غزة, وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضحت الوكالة أنه في مخيم النصيرات, وسط قطاع غزة, استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح, جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو ندى, إضافة إلى استشهاد 4 مواطنين إثر قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة الطويل, في أحد أبراج حمد في مدينة خان يونس, فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح برصاص قناصة جيش الاحتلال في بلدة بني سهيلا, شرقي المدينة.

وأضافت (وفا) أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح في غارة للاحتلال استهدفت منزلا في مخيم المغازي, وسط قطاع غزة, فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر استهداف شقة سكنية في مشروع بيت لاهيا, شمال القطاع.

وفي مدينة رفح, استشهد ثلاثة مواطنين إثر قصف الاحتلال لمنطقة حي تل السلطان, غرب المدينة. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية والشمالية من مدينة رفح, وحيي الصبرة والزيتون في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة بحق أهالي قطاع غزة برا وبحرا وجوا, منذ السابع من أكتوبر 2023, ما أسفر عن استشهاد 39929 فلسطينيا وإصابة 92240 آخرين وفق آخر حصيلة مؤقتة, أعلنتها السلطات الصحية في القطاع.

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العدوان الصهيوني: استشهاد 21 فلسطينيا في عدة مناطق بقطاع غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 14 أوت 2024 10:08     الفئـة : دولــي   شارك

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