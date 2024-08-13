غزة: إستشهاد 115 رضيعا منذ بداية العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر

غزة- أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية بغزة, يوم الثلاثاء, عن إستشهاد 115 طفلا رضيعا في القطاع منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة في 7 أكتوبر الماضي, لا يتعدى عمر أكبرهم 8 شهور.

و جاء في بيان لسلطات غزة: "باستشهاد الطفلين الرضيعين إيسل وأيسر أبو القمصان, اللذين ولدا في 9 من أغسطس الجاري, بلغ إجمالي عدد الأطفال الرضع الذين ولدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية 115 طفلا, عاشوا لحظات قصيرة من الحياة قبل أن تزهق أرواحهم تحت وطأة القصف والعدوان".

و ينقسم عدد الشهداء الرضع, حسب الجنس إلى 53 رضيعا و 62 رضيعة يتوزعون على محافظات شمال غزة (7 رضع), غزة (26 رضيعا), المحافظة الوسطى (62 رضيعا), خان يونس ( 11 رضيعا) و رفح (9 رضع).

أما توزيع الأطفال الشهداء, حسب العمر, فعلى النحو التالي : 48 رضيعا دون شهر واحد, 47 رضيعا من شهر إلى 3 أشهر, 15 رضيعا من 4 إلى 6 أشهر, 5 رضع من 6 إلى 8 أشهر.

يشار إلى أن السلطات الفلسطينية بغزة قد وثقت, أمس الاول الأحد, في تقرير لها, استشهاد 16.456 طفل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 , منهم 36 استشهدوا نتيجة المجاعة, مشيرة إلى أن 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء و 17.000 طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.