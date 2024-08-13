Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية لوقف جرائم الإحتلال الصهيوني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 17:05     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة)- طالب مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية, يوم الثلاثاء, مختلف الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية لوقف جرائم الإحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني, حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشدد رئيس الوزراء, محمد مصطفى, على أنه "بعد 312 يوما من عمليات الاستهداف والتدمير الممنهجة في قطاع غزة, فقد خرج الوضع الصحي عن السيطرة, خصوصا بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة التهاب كبد وبائي و انتشار الأمراض الجلدية و أمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية وغيرها, ومما يفاقم خطورة الوضع, خروج الأغلبية العظمى من المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع على الخدمة".

و أكد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية تتابع بكل اهتمام التقارير المتداولة حول ظهور فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة, مشيرا إلى العمل على توفير 2ر1 مليون جرعة لتطعيم جميع الأطفال في قطاع غزة من عمر يوم وحتى 8 سنوات ان اقتضى الأمر ذلك.

وعلى صعيد آخر, أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الفلسطينية, وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, قد عقدت يوم أمس الاثنين ورشة عمل, ضمت أكثر من 30 مؤسسة دولية وبعثة دبلوماسية ومؤسسات محلية ومختصين, للبحث في آليات إزالة الركام في قطاع غزة الناتج عن الدمار الذي خلفه العدوان الصهيوني, و إعداد الخطط اللازمة والتنسيق بين مختلف جهات الاختصاص لتباشر عملها فور توقف العدوان.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية لوقف جرائم الإحتلال الصهيوني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 17:05     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.15

العدوان على غزة: "علامة فارقة قاتمة" مع وصول عدد الشهداء في القطاع إلى 40 ألفا

24.08.15

المجلس الأعلى للشباب: عدة مبادرات لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

24.08.15

وزير الصحة: مخطط التكفل بالمريض سجل نتائج إيجابية

24.08.15

الندوة الدولية لإنهاء الإستعمار تدعو إلى تفعيل قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان…

24.08.15

كرة الريشة/البطولة الإفريقية لأقل من 19 سنة: المنتخب الجزائري ينهي منافسة الفرق في المركز…

24.08.15

رئاسيات 7 سبتمبر: مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.14

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.14

رئاسيات 7 سبتمبر: الجمعيات مدعوة إلى تكثيف جهودها لتحفيز المواطنين على المشاركة الواسعة

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"