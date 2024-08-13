لبنان: شهيدان في غارة صهيونية على سيارة ببلدة برعشيت بالجنوب

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن قوات الاحتلال الصهيوني استهدفت بغارة سيارة في بلدة برعشيت في بيت ياحون في قضاء بنت جبيل, ما أدى إلى استشهاد مواطنين.
وفي السياق, ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن أطراف بلدتي طيرحرفا وزبقين في القطاع الغربي تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بالقذائف الانشطارية المعادية.
وتعرضت بلدة شيحين في القطاع الغربي لقصف مدفعي معاد, تزامنا مع غارة جوية شنها الطيران الحربي على البلدة.
يشار إلى أن الكيان الصهيوني يواصل تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان, تزامنا مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023, والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين, و أجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.