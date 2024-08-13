الجامعة العربية: إقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى يدفع الأمور إلى حافة الهاوية

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي أن الاقتحام جرى في حماية الشرطة الصهيونية التي حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية, وفرضت قيودا على دخول المصلين, وبالتالي فإن الاحتلال "يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الاستفزازي والإمعان في تأجيج المشاعر".

وذكر المتحدث أن هذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس, وأنها تدخل في إطار سياسة صهيونية ممنهجة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى, مشيرا إلى أن "تسجيل النقاط السياسية عبر إثارة المشاعر الدينية واستفزاز المسلمين استراتيجية رخيصة وخطيرة".