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الجامعة العربية: إقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى يدفع الأمور إلى حافة الهاوية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 14:37     الفئـة : دولــي

القاهرة - أدانت جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء, ب "أشد العبارات" قيام من يسمون "وزراء" تابعين للكيان الصهيوني على رأس مئات المستوطنين بإقتحام المسجد الأقصى المبارك, مؤكدة أن هؤلاء المتطرفين "يدفعون الأمور إلى حافة الهاوية, ويتعمدون إستفزاز مشاعر مئات الملايين من المسلمين عبر العالم".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي أن الاقتحام جرى في حماية الشرطة الصهيونية التي حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية, وفرضت قيودا على دخول المصلين, وبالتالي فإن الاحتلال "يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الاستفزازي والإمعان في تأجيج المشاعر".

وذكر المتحدث أن هذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس, وأنها تدخل في إطار سياسة صهيونية ممنهجة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى, مشيرا إلى أن "تسجيل النقاط السياسية عبر إثارة المشاعر الدينية واستفزاز المسلمين استراتيجية رخيصة وخطيرة".

وقد اقتحم نحو ألف مستوطن صباح اليوم, باحات المسجد الأقصى المبارك, بدعم من شرطة الاحتلال الصهيوني حيث قاموا بتدنيس الباحات وأدوا طقوس تلمودية في "مشهد غير مسبوق" من عمليات الاقتحام, حسب وسائل الإعلام الفلسطينية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 13 أوت 2024 14:58
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الجامعة العربية: إقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى يدفع الأمور إلى حافة الهاوية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 13 أوت 2024 14:37     الفئـة : دولــي   شارك

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