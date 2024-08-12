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دولة فلسطين تقدر عاليا جهود الجزائر في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 19:49     الفئـة : دولــي
دولة فلسطين تقدر عاليا جهود الجزائر في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

نيويورك (الأمم المتحدة) - أشاد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير رياض منصور, بجهود الجزائر, خاصة في مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني و العمل على وقف العدوان الجائر على قطاع غزة, مبرزا دعوة الجزائر لجلسة طارئة و مفتوحة لمجلس الأمن, غدا الثلاثاء, بخصوص مجزرة مدرسة "التابعين" بحي الدرج بغزة.

و قال السفير رياض منصور, في تصريح لوأج : "نحن نقدر عاليا الجهود الأخوية للجزائر في مجلس الأمن الدولي و نعمل سويا في المحافل الدولية من أجل القضية الفلسطينية و وقف العدوان الصهيوني الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة".

و أضاف الدبلوماسي الفلسطيني : "ننسق و نعمل مع الشقيقة الجزائر عبر مندوبها الدائم في الأمم المتحدة, السيد عمار بن جامع, من اجل هذا الهدف", مشيرا الى أن الجلسة الطارئة و المفتوحة لمجلس الأمن ليوم غد ستكون من أجل تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته في إدانة المجزرة التي وقعت في مدرسة "التابعيين" بحي الدرج, فجر السبت, و خلفت أكثر من 100 شهيد و عشرات الجرحى.

و تابع السيد رياض منصور: "هذه الجلسة الطارئة تأتي حتى ينفذ مجلس الأمن أيضا قراراته ذات الصلة, خاصة القرار 2735 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا و ملاحقة الذين ينكلون بالأسرى و المعتقلين, و مساءلتهم".

وشدد رياض منصور على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على جريمة مدرسة "التابعين" الشنيعة وعلى كل جرائم الحرب الأخرى التي ارتكبها ولا يزال منذ أكثر من 300 يوم وكذلك الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها بحق الشعب الفلسطيني على مدار كل سنوات هذا الاحتلال غير القانوني واللاإنساني.

وفي الختام, طالب السفير الفلسطيني المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الصهيوني الجائر على الشعب الفلسطيني, مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يدفع اليوم ثمن فشل المجتمع الدولي في إجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي.

آخر تعديل على الإثنين, 12 أوت 2024 20:00
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دولة فلسطين تقدر عاليا جهود الجزائر في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 19:49     الفئـة : دولــي   شارك

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