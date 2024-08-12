دولة فلسطين تقدر عاليا جهود الجزائر في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

و قال السفير رياض منصور, في تصريح لوأج : "نحن نقدر عاليا الجهود الأخوية للجزائر في مجلس الأمن الدولي و نعمل سويا في المحافل الدولية من أجل القضية الفلسطينية و وقف العدوان الصهيوني الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة".

و أضاف الدبلوماسي الفلسطيني : "ننسق و نعمل مع الشقيقة الجزائر عبر مندوبها الدائم في الأمم المتحدة, السيد عمار بن جامع, من اجل هذا الهدف", مشيرا الى أن الجلسة الطارئة و المفتوحة لمجلس الأمن ليوم غد ستكون من أجل تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته في إدانة المجزرة التي وقعت في مدرسة "التابعيين" بحي الدرج, فجر السبت, و خلفت أكثر من 100 شهيد و عشرات الجرحى.