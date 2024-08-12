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بلجيكا: منع المساعدات الإنسانية عن غزة "جريمة حرب"

  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 18:11     الفئـة : دولــي

بروكسل- أكدت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية, كارولين غينيز, يوم الإثنين, أن منع المساعدات الإنسانية عن المدنيين في قطاع غزة, بمن فيهم الأطفال "جريمة حرب".

وقالت غينيز في منشور لها على منصة "إكس", ردا على دعوة مسؤول في الكيان الصهيوني, لقطع الغذاء والوقود عن المدنيين في قطاع غزة, الذي يشهد عدوانا وحشيا, وتهجيرا للفلسطينيين, أن هذه الدعوات تخرب أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي و تهدد الأمن.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية, جوزيب بوريل, دعا في وقت سابق اليوم, إلى فرض عقوبات على المسؤول ذاته, و قال أنه في الوقت الذي يسعى فيه العالم كله إلى هدنة في قطاع غزة, يدعو من يسمى "وزير الأمن القومي" للاحتلال الصهيوني, إلى قطع المياه والطاقة عن السكان المدنيين, مضيفا "هذا تشجيع على جريمة حرب".

ولليوم ال311 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة, مما أسفر, في حصيلة غير نهائية, عن استشهاد حوالي 40 ألف فلسطيني و إصابة 92 ألف آخرين, ونزوح 90 بالمائة من سكان القطاع.

آخر تعديل على الإثنين, 12 أوت 2024 18:15
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بلجيكا: منع المساعدات الإنسانية عن غزة "جريمة حرب"
  أدرج يـوم : الإثنين, 12 أوت 2024 18:11     الفئـة : دولــي   شارك

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