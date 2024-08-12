العدوان الصهيوني: الأونروا تؤكد مواصلة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة رغم التحديات

وقالت المتحدثة باسم (الأونروا) إيناس حمدان - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الوكالة الأممية "تدير حاليا 10 مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة لتلبية احتياجات السكان في قطاع غزة", مضيفة أن الأوضاع الإنسانية في القطاع "تزداد سوءا" جراء نقص المساعدات واستمرار القصف الصهيوني "مما يجعل الحياة اليومية للمواطنين أكثر قسوة".

وأشارت حمدان, إلى أن سكان قطاع غزة يعيشون "ظروفا كارثية" مع موجات نزوح مستمرة وعدم وجود أماكن آمنة وحتى المناطق المزعومة بأنها آمنة فهي مكتظة بالنازحين وتفتقر إلى المرافق الأساسية.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن قوات الاحتلال الصهيوني قتلت 205 من العاملين بالإغاثة الإنسانية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهة أخرى, ذكرت الوكالة الأممية - في بيان عبر حسابها بمنصة /إكس/- أن الهجمات الصهيونية المستمرة على قطاع غزة تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وعمليات تهجير قسري وتدمير البنية التحتية, لافتة إلى أن "9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا وأن بعضهم هجر أكثر من مرة وحتى 10 مرات".