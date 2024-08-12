غزة: بوريل يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤول صهيوني دعا إلى قطع الغذاء عن المدنيين

بروكسل - دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية, جوزيب بوريل, إلى فرض عقوبات على مسؤول في الكيان الصهيوني, بسبب دعوته لقطع الغذاء والوقود عن المدنيين في قطاع غزة, الذي يشهد عدوانا وحشيا, وتهجيرا للفلسطنيين.

وكتب بوريل عبر حسابه على منصة "إكس": في الوقت الذي يسعى فيه العالم كله إلى هدنة في قطاع غزة, يدعو من يسمى "وزير الأمن القومي" للاحتلال الصهيوني, إلى قطع المياه والطاقة عن السكان المدنيين, مضيفا "هذا تشجيع على جريمة حرب".

وتابع: "يجب أن يكون قرار فرض العقوبات عليه على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".

ودعا بوريل, الكيان الصهيوني إلى نبذ "بشكل لا لبس فيه" هذه التحريضات على ارتكاب جرائم حرب, والانخراط بحسن نية في المفاوضات من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ولليوم ال311 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة, مما أسفر, في حصيلة غير نهائية, عن استشهاد حوالي 40 ألف فلسطيني و اصابة 92 ألف آخرين, ونزوح 90 بالمائة من سكان القطاع.