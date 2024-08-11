العدوان الصهيوني: خمسة شهداء جراء قصف الإحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة- إستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين, يوم الأحد, جراء قصف الإحتلال الصهيوني لمناطق متفرقة من قطاع غزة, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت الوكالة, نقلا عن مصادر محلية, بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة, ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين, بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات عنيفة بالحي. وأضاف المصدر أن طيران الاحتلال الحربي استهدف أيضا منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة, ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين. وأشارت "وفا" الى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثماني شهيدين من حي تل السلطان غرب مدينة رفح, جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين.

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 39 ألف شهيد وأزيد من 91 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.