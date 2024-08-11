فرنسا: عمدة بلدية فيتري-سور-سين يجدد الموقف الثابت للمدينة مع النضالات المشروعة للشعبين الصحراوي والفلسطيني

فيتري-سور-سين (فرنسا)- جدد عمدة بلدية فيتري-سور-سين الفرنسية, بيير بيل لوتش, تضامن المدينة الثابت مع النضالات المشروعة للشعبين الصحراوي والفلسطيني من أجل حقوقهما في العيش بحرية وإستقلال على أراضيهما التاريخية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها السيدة بأتريس بوشو, نائب عمدة البلدية, التي مثلت بيير بيل-لوتش, خلال حفل استقبال أقامته المدينة تكريما للأطفال الصحراويين والفلسطينيين الذين تستضيفهم كل صيف منذ عدة سنوات, حسبما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية (وأص).

وأشارت الوكالة الى أن هذا الحدث جمع حشدا من المواطنين من بينهم عدد من المسؤولين المنتخبين في المدينة وممثل جبهة البوليساريو في فرنسا وممثلين عن البعثة الفلسطينية في فرنسا وأعضاء من مختلف المنظمات غير الحكومية المتضامنة مع القضيتين الصحراوية والفلسطينية.