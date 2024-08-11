فرنسا: عمدة بلدية فيتري-سور-سين يجدد الموقف الثابت للمدينة مع النضالات المشروعة للشعبين الصحراوي والفلسطيني

جاء ذلك في كلمة ألقتها السيدة بأتريس بوشو, نائب عمدة البلدية, التي مثلت بيير بيل-لوتش, خلال حفل استقبال أقامته المدينة تكريما للأطفال الصحراويين والفلسطينيين الذين تستضيفهم كل صيف منذ عدة سنوات, حسبما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية (وأص).
وأشارت الوكالة الى أن هذا الحدث جمع حشدا من المواطنين من بينهم عدد من المسؤولين المنتخبين في المدينة وممثل جبهة البوليساريو في فرنسا وممثلين عن البعثة الفلسطينية في فرنسا وأعضاء من مختلف المنظمات غير الحكومية المتضامنة مع القضيتين الصحراوية والفلسطينية.
و جددت بأتريس بوشو التزام مدينة فيتري-سور-سين بدعم القضيتين الصحراوية والفلسطينية و مواصلتها دعم كل ما من شأنه تعزيز العدالة والكرامة الإنسانية.
من جهته, ألقى محمد علي الزروالي, ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا, كلمة عبر فيها عن امتنانه العميق لمدينة فيتري-سور-سين على دعمها المستمر للأطفال الصحراويين و الفلسطينيين, مشيرا الى الأهمية الرمزية لهذا الاستقبال الذي يمثل عملا تضامنيا ومصدر أمل للشعبين الصحراوي والفلسطيني, الذين تنتهك حقوقهما الأساسية.
كما أشاد الزروالي بإدانة رئيس البلدية والمسؤولين المنتخبين في فيتري للموقف الأخير للرئيس الفرنسي, الذي يعتبر مخالفا للقانون الدولي وتطلعات الشعب الصحراوي المشروعة.