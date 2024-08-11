وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مصطفى ثمن مواقف جنوب افريقيا في دعم عدالة القضية الفلسطينية و جر الكيان الصهيوني لأول مرة في التاريخ أمام العدالة الدولية لارتكابه أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبالمناسبة, أشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بتعاون جنوب افريقيا مع دولة فلسطين في الملفات المقدمة لمحكمتي العدل والجنائية الدوليتين, مؤكدا أهمية استمرار التعاون الثنائي وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في العديد من القطاعات.
وزير الخارجية الفلسطيني يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي جهود وقف العدوان الصهيوني على غزة
أدرج يـوم : الأحد, 11 أوت 2024 17:34 الفئـة : دولــي
رام الله (فلسطين المحتلة) - بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني, محمد مصطفى, يوم الأحد خلال إتصال هاتفي مع وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا, رونالد لامولا, آخر التطورات و إستمرار الجهود من أجل وقف حرب الإبادة التي يخوضها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
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