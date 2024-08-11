وزير الخارجية الفلسطيني يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي جهود وقف العدوان الصهيوني على غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مصطفى ثمن مواقف جنوب افريقيا في دعم عدالة القضية الفلسطينية و جر الكيان الصهيوني لأول مرة في التاريخ أمام العدالة الدولية لارتكابه أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبالمناسبة, أشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بتعاون جنوب افريقيا مع دولة فلسطين في الملفات المقدمة لمحكمتي العدل والجنائية الدوليتين, مؤكدا أهمية استمرار التعاون الثنائي وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في العديد من القطاعات.