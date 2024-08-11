Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قراراته

  أدرج يـوم : الأحد, 11 أوت 2024 15:31     الفئـة : دولــي
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قراراته

رام الله (فلسطين المحتلة) - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, يوم الأحد, مجلس الأمن الدولي بإتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته ووضع المستوطنين الصهاينة على قوائم الإرهاب, حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت (وفا) بيانا للخارجية قالت فيه أن "عصابات المستوطنين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم, في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال".

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الجرائم "دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334, وتعكس أيضا ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان و اعتداءات المستوطنين".

و أشارت الوزارة إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة لفضح هذه الانتهاكات والجرائم, والمطالبة بضغط دولي حقيقي على الاحتلال للجم المستوطنين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون.

كما أكدت عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية, داعية لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتجفيف مصادر تمويله ورفع الحماية السياسية والقانونية عنه.

وقالت الخارجية أن وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان "هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".

آخر تعديل على الأحد, 11 أوت 2024 16:01
كلـمات مفتـاحيــة :
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ قراراته
  أدرج يـوم : الأحد, 11 أوت 2024 15:31     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.15

الندوة الدولية لإنهاء الإستعمار تدعو إلى تفعيل قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان…

24.08.15

كرة الريشة/البطولة الإفريقية لأقل من 19 سنة: المنتخب الجزائري ينهي منافسة الفرق في المركز…

24.08.15

رئاسيات 7 سبتمبر: مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف

24.08.15

رئاسيات 7 سبتمبر: المترشح الحر عبد المجيد تبون

24.08.15

رئاسيات 7 سبتمبر: مرشح جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش

24.08.15

الفصائل الفلسطينية تؤكد على "ثبات" موقفها من المفاوضات المتعلقة بوقف العدوان الصهيوني على…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.14

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

24.08.14

رئاسيات 7 سبتمبر: الجمعيات مدعوة إلى تكثيف جهودها لتحفيز المواطنين على المشاركة الواسعة

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"