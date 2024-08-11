حركة "فتح": تصريحات مسؤول صهيوني بتفريغ مخيم جنين والتعامل معه كغزة دعوة علنية لإبادة الشعب الفلسطيني

رام الله- أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح", يوم الأحد, أن تصريحات مسؤول في الكيان الصهيوني دعا فيها إلى إبادة مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة وتفريغه من سكانه تعد إعلانا سافرا لمخططات الإحتلال الإبادية والتي تمثلت بتصريحات ذات مضامين تطهير عرقي لمسؤولي الإحتلال الصهيوني, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت حركة "فتح", في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية, أن هذه التصريحات الفاشية تكشف الطابع الإبادي لحرب الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ السابع أكتوبر 2023 , والتي استخدم فيها كافة أصناف الإرهاب والقتل والتنكيل والمجازر والتجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة, مدللة على ذلك بتصريحات مسؤول صهيوني متطرف اعتبر فيها تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة أمرا "عادلا وأخلاقيا".

ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المجتمع الدولي إلى التعامل الجاد مع هذه التصريحات الفاشية واعتبارها دليلا دامغا على مآرب الاحتلال الإبادية حيال الشعب الفلسطيني, مطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال ومسؤوليه وإلزام منظومة الاحتلال الصهيوني بالانصياع للقانون الدولي ووقف حرب الإبادة الممنهجة على الشعب الفلسطيني بشكل فوري.

ويعد مخيم جنين أحد أهم وأشهر مخيمات اللاجئين الواقعة في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة يحاول الاحتلال إخماده ومحو أثره بشتى الطرق.