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العدوان الصهيوني على غزة: الفلسطينيون يعيشون تحت وطأة النزوح والمعاناة التي لا تنتهي

  أدرج يـوم : الأحد, 11 أوت 2024 10:33     الفئـة : دولــي
العدوان الصهيوني على غزة: الفلسطينيون يعيشون تحت وطأة النزوح والمعاناة التي لا تنتهي

نيويورك (الأمم المتحدة) - أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط, تور وينسلاند, أن الفلسطينيين يعيشون يوميا تحت وطأة النزوح والمعاناة التي لا تنتهي, جراء العدوان الصهيوني المتواصل لأزيد من عشرة أشهر.

وأشار وينسلاند في بيان, أصدره أمس السبت, أن تكلفة هذه الحرب الصهيونية في الأرواح واضحة مع كل يوم يمر, مستشهدا بالقصف الصهيوني لمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في مدينة غزة, ما خلف استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات.

وفي حديثه عن المساعي لتحقيق وقف لإطلاق النار, شدد المسؤول الأممي على أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف, مضيفا قائلا: "لقد طال انتظار إنهاء هذا الكابوس".

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 39 ألف شهيد وأزيد من 91 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.

آخر تعديل على الأحد, 11 أوت 2024 10:54
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العدوان الصهيوني على غزة: الفلسطينيون يعيشون تحت وطأة النزوح والمعاناة التي لا تنتهي
  أدرج يـوم : الأحد, 11 أوت 2024 10:33     الفئـة : دولــي   شارك

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