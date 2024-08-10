Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين استهداف الاحتلال الصهيوني للمدارس التي ينزح إليها آلاف المواطنين قسرا

  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 19:46     الفئـة : دولــي

نيويورك (الامم المتحدة) - أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, اليوم السبت, استهداف قوات الاحتلال الصهيوني, للمدارس التي نزح إليها آلاف المواطنين قسرا, والتي كان آخرها قصف مدرسة "التابعين" في مدينة غزة, ما أسفر عن مئات الشهداء والمصابين.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, في بيان صحفي, أن هذا الهجوم هو الحادي والعشرون, الذي يستهدف مدرسة, كل منها بمثابة مأوى, منذ 4 يوليو الماضي, وقد أسفرت عن استشهاد 274 شخصا على الأقل, بما في ذلك النساء والأطفال.

وقال المكتب: إن الضربات المتكررة على ملاجئ النازحين في المناطق التي أجبر المواطنون على الانتقال إليها, والتأثير المستمر والمتوقع على المدنيين, تشير إلى فشل الكيان الصهيوني في الامتثال الصارم للالتزامات التي يفرضها القانون الإنساني الدولي, بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم.

وأضاف أن هذه الهجمات المنهجية على المدارس تأتي في سياق تشريد أكثر من 90 بالمائة من مواطني غزة بينما يواصل جيش الاحتلال تفجير المباني السكنية وتقييد دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن النازحين يواجهون رعبا لا يوصف بعد 10 أشهر من العدوان الصهيوني, بما في ذلك عمليات النزوح القسري المتعددة, والانتشار السريع للأمراض, والحرمان المستمر من الوصول إلى الضروريات الأساسية للحياة, وتشكل المدارس بالنسبة للعديد منهم, الملاذ الأخير للعثور على بعض المأوى والوصول المحتمل إلى الغذاء والماء.

كلـمات مفتـاحيــة :
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين استهداف الاحتلال الصهيوني للمدارس التي ينزح إليها آلاف المواطنين قسرا
  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 19:46     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.14

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

24.08.14

قصر المعارض الجديد: زيتوني يسدي تعليمات للإنتهاء من الشطر الأول أواخر مايو 2025

24.08.14

أمن صحي: الإستراتيجية الخماسية، "خيار منهجي"

24.08.14

رئاسيات 7 سبتمبر: الجمعيات مدعوة إلى تكثيف جهودها لتحفيز المواطنين على المشاركة الواسعة

24.08.14

رئاسيات 7 سبتمبر: المنظمة الوطنية للمجاهدين تجدد مساندتها للمترشح الحر السيد عبد المجيد…

24.08.14

بوطبيق: الإنتخابات الرئاسية موعد للتعبير عن الإرادة الشعبية وتقوية المؤسسات الوطنية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

24.08.12

رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد…

24.08.13

سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية