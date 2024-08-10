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الجزائر تجدد التزامها بقرار مجلس الأمن الداعي إلى تفعيل وقف فوري لإطلاق النار في غزة

  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 19:01     الفئـة : دولــي
الجزائر تجدد التزامها بقرار مجلس الأمن الداعي إلى تفعيل وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الجزائر - جددت الجزائر التزامها بالقرار الداعي إلى تفعيل وقف "فوري ودائم ومستدام" لإطلاق النار في قطاع غزة, مدعمة كافة الجهود الرامية إلى ضمان تنفيذ "فعلي وعاجل" لقرار مجلس الأمن هذا, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, اليوم السبت.

وجاء في البيان: "تجدد الجزائر, بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الأممي, التزامها بالقرار رقم 2735 الصادر يوم 10 يونيو المنصرم والداعي إلى تفعيل وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة, لاسيما وأن الجزائر قد اضطلعت بمسؤولياتها كاملة في مسار المفاوضات التي توجت باعتماد ذات القرار".

كما تؤكد الجزائر مجددا -يضيف البيان- "تمسكها التام والمطلق بهذا القرار, خاصة في ظل السياق الحالي وما يسومه من تكثيف للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومن سعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني لتصعيد متعدد الجبهات والوجهات في المنطقة".

ومن هذا المنظور, فإن الجزائر "تدعم كافة الجهود الرامية إلى ضمان تنفيذ فعلي وعاجل لقرار مجلس الأمن سالف الذكر, وعلى وجه الخصوص البيان المشترك المتفق عليه لهذا الغرض من قبل قادة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية", كما جاء في البيان.

آخر تعديل على الأحد, 11 أوت 2024 15:10
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الجزائر تجدد التزامها بقرار مجلس الأمن الداعي إلى تفعيل وقف فوري لإطلاق النار في غزة
  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 19:01     الفئـة : دولــي   شارك

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