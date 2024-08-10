الجزائر تطلب عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن مجزرة غزة الجديدة

وحسب ما أفاد به مصدر دبلوماسي بنيويورك, يأتي طلب عقد هذا الاجتماع الطارئ "بناء على التطورات الخطيرة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة, خاصة بعد الهجوم الجوي الذي شنه جيش الاحتلال الصهيوني على مدرسة في غزة".
وأضاف ذات المصدر أن "هذا الطلب تم تقديمه بالتشاور مع دولة فلسطين", موضحا أن طلب الجزائر "يحظى بتأييد دول أعضاء أخرى في مجلس الأمن".
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد ارتكبت, فجر اليوم, مجزرة جديدة في مدرسة "التابعين" التي تأوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة, أسفرت عن استشهاد 100 شخص على الأقل و إصابة العشرات.
ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 39 ألف شهيد وأزيد من 91 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.