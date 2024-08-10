الجزائر تطلب عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن مجزرة غزة الجديدة

نيويورك (الأمم المتحدة) - طلبت الجزائر عقد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل, وذلك في أعقاب قيام جيش الاحتلال الصهيوني بارتكاب مجزرة جديدة بقصفه لمدرسة "التابعين" التي تأوي نازحين شرق مدينة غزة, ما أدى إلى استشهاد 100 فلسطيني على الأقل.

وحسب ما أفاد به مصدر دبلوماسي بنيويورك, يأتي طلب عقد هذا الاجتماع الطارئ "بناء على التطورات الخطيرة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة, خاصة بعد الهجوم الجوي الذي شنه جيش الاحتلال الصهيوني على مدرسة في غزة".

وأضاف ذات المصدر أن "هذا الطلب تم تقديمه بالتشاور مع دولة فلسطين", موضحا أن طلب الجزائر "يحظى بتأييد دول أعضاء أخرى في مجلس الأمن".

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد ارتكبت, فجر اليوم, مجزرة جديدة في مدرسة "التابعين" التي تأوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة, أسفرت عن استشهاد 100 شخص على الأقل و إصابة العشرات.