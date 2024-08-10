تظاهرات حاشدة في عدة مدن وعواصم بالعالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني

لندن - شهدت العديد من العواصم والمدن حول العالم, اليوم السبت, تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلس طينية (وفا).

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة المجرية بودابست, والعاصمة الفرنسية باريس, ومدينة مانشستر البريطانية والعاصمة لندن, و آرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن, ومالمو وهلسنبورغ في السويد, وهامبورغ في ألمانيا, دعما للشعب الفلسطيني, وللمطالبة بوقف إطلاق النار, وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية, واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

ودعوا إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني, ونددوا بالإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة.

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 39 ألف شهيد وأزيد من 91 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.