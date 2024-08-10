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الجامعة العربية: المجزرة الصهيونية في مدرسة تؤوي النازحين في غزة "عمل جبان"

  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 15:04     الفئـة : دولــي
الجامعة العربية: المجزرة الصهيونية في مدرسة تؤوي النازحين في غزة &quot;عمل جبان&quot;

القاهرة - أدانت جامعة الدول العربية اليوم السبت بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات المدنيين بجروح, واصفة اياها ب"العمل الجبان".

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة - في بيان - ان "قتل المدنيين النازحين أثناء صلاة الفجر هو جريمة تفوق حتى المستوى المتدني المعهود عن جيش الاحتلال من حيث الإمعان في الخسة والتجرد من الضمير".

وأضاف البيان أن استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة هو "رخصة" للكيان الصهيوني بالقتل المتواصل والإفلات من العقاب, داعيا المجتمع الدولي إلى "ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال للتفاوض بشكل جاد من خلال الوسطاء من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة مقابل صفقة للأسرى".

واستشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح في قصف شنه الاحتلال الصهيوني, فجر اليوم السبت, على مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في /حي الدرج/ شرقي مدينة غزة.

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 39 ألف شهيد و أزيد من 91 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.

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الجامعة العربية: المجزرة الصهيونية في مدرسة تؤوي النازحين في غزة "عمل جبان"
  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 15:04     الفئـة : دولــي   شارك

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