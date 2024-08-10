مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن صدمتها إزاء تصريحات مسؤول صهيوني بأن تجويع سكان غزة "أخلاقي ويمكن تبريره"

جاء ذلك في بيان قرأه نيابة عنه, أمس الجمعة, المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان, جيريمي لورانس, أثناء المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف, حيث أدان تورك من خلاله و"بأشد العبارات" تلك التصريحات, مشيرا إلى أنها "تحرض أيضا على الكراهية ضد المدنيين الأبرياء".

واعتبر البيان, أن "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب, يشكل جريمة حرب وأن العقاب الجماعي للسكان الفلسطينيين يشكل أيضا جريمة حرب".

وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, أن "هذا التصريح المباشر والعلني يخاطر بالتحريض على جرائم وحشية أخرى ولابد من وقف مثل هذه التصريحات على الفور", مشددا على أنه "لابد من التحقيق فيها وإذا تبين أنها تشكل جريمة, فلابد من ملاحقة مسؤوليها ومعاقبتهم".