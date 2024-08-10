الدفاع المدني الفلسطيني: أشلاء ضحايا مجزرة "التابعين" منتشرة في كل مكان ويصعب إنتشالها

وأوضح بصل ـ في تصريح صحفي- إن"أشلاء الضحايا منتشرة في كل مكان مما يعقد من عملية انتشالها كما يصعب تجميع جثة كاملة مع تناثر الاشلاء نتيجة لشدة القصف".

و تابع أن: "المجزرة الاجرامية الجديدة بحق الأبرياء في مدرسة /التابعين/ كانت تستهدف بشكل مباشر المصلين بداخلها حيث نتج عنها اشتعال النيران في أجساد النازحين"لافتا الى أن"الطواقم تحاول السيطرة على الحريق لانتشال جثث الشهداء وانقاذ الجرحى".

و قال : "يتم نقل كل عشرة مصابين في عربة إسعاف واحدة وأغلبهم يصل إلى المستشفى مفارقا للحياة و لا تملك المستشفيات أي مقومات لتقديم الخدمة للضحايا".

وجدد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني التأكيد على أن إمكانيات الدفاع المدني "لا ترتقي لحجم الدمار والكارثة الموجودة في غزة حيث أصبح القطاع لا يصلح للحياة".