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رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين المجزرة التي إرتكبها الإحتلال الصهيوني بمدرسة "التابعين" بمدينة غزة

  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 11:39     الفئـة : دولــي

رام الله - أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح, المجزرة الوحشية التي نفذها الإحتلال الصهيوني يوم السبت بمدرسة /التابعين/ في حي /الدرج/ بمدينة غزة بقصفها بأكثر من ثلاثة صواريخ أثناء أداء المواطنين صلاة الفجر.

وقال فتوح -في بيان - يوم السبت إن الاحتلال الصهيوني المجرم "يملك الاحداثيات الكاملة و يعلم بمكان وجود هذه المدرسة" مشيرا إلى أن هذه المجزرة هي"رسالة قتل من اليمين المجرم موجهة الى العالم وهذا الصمت المخزي للمجتمع الدولي وصمة عار ونقطة سوداء على جبين ديمقراطيته وشعارات مبادئ حقوق الإنسان التي يتغنون بها".

و أعتبر أن "الاعتراف السريع والوقح  للكيان الصهيوني  النازي بالجريمة وتبريره لها هو رسالة للعالم بأن على المجتمع الدولي التعود على منهجه المتمثل في القتل وتقبله".

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ب"التوقف عن إدانته الخجولة لقتل النساء والأطفال واتخاذ خطوات فورية وعملية بتنفيذ جميع القرارات الدولية الملزمة لإيقاف هذه الحرب الملعونة قبل فوات الأوان, وإصدار أوامر اعتقال بحق المجرمين القتلة من اليمين الصهيوني الفاشي".

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 39 ألف شهيد وأزيد من 91 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.

آخر تعديل على السبت, 10 أوت 2024 12:03
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رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين المجزرة التي إرتكبها الإحتلال الصهيوني بمدرسة "التابعين" بمدينة غزة
  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 11:39     الفئـة : دولــي   شارك

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