رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين المجزرة التي إرتكبها الإحتلال الصهيوني بمدرسة "التابعين" بمدينة غزة

وقال فتوح -في بيان - يوم السبت إن الاحتلال الصهيوني المجرم "يملك الاحداثيات الكاملة و يعلم بمكان وجود هذه المدرسة" مشيرا إلى أن هذه المجزرة هي"رسالة قتل من اليمين المجرم موجهة الى العالم وهذا الصمت المخزي للمجتمع الدولي وصمة عار ونقطة سوداء على جبين ديمقراطيته وشعارات مبادئ حقوق الإنسان التي يتغنون بها".

و أعتبر أن "الاعتراف السريع والوقح للكيان الصهيوني النازي بالجريمة وتبريره لها هو رسالة للعالم بأن على المجتمع الدولي التعود على منهجه المتمثل في القتل وتقبله".

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ب"التوقف عن إدانته الخجولة لقتل النساء والأطفال واتخاذ خطوات فورية وعملية بتنفيذ جميع القرارات الدولية الملزمة لإيقاف هذه الحرب الملعونة قبل فوات الأوان, وإصدار أوامر اعتقال بحق المجرمين القتلة من اليمين الصهيوني الفاشي".