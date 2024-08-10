العدوان الصهيوني على غزة: الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة التي إرتكبها الإحتلال بمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن أبو ردينة قوله, أن هذه الجريمة تأتي استمرارا للمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية والتي تؤكد مساعي الكيان المحتل لإبادة الشعب الفلسطيني, عبر سياسة المجازر الجماعية وعمليات القتل اليومية, في ظل صمت دولي مريب.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية, أنه في الوقت الذي تعلن فيه الإدارة الأميركية الإفراج عن 3.5 مليارات دولار لصالح الكيان الصهيوني لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي, تقوم فورا بارتكاب جريمة نكراء ومجزرة بحق النازحين في مدرسة بمدينة غزة, محملا الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن هذه المجزرة وعن تواصل العدوان الصهيوني السافر على قطاع غزة في شهره العاشر.