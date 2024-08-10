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العدوان الصهيوني على غزة: الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة التي إرتكبها الإحتلال بمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين

  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 11:13     الفئـة : دولــي
العدوان الصهيوني على غزة: الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة التي إرتكبها الإحتلال بمدرسة &quot;التابعين&quot; التي تؤوي نازحين

رام الله (فلسطين المحتلة) - أدان الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية, نبيل أبو ردينة, يوم السبت, المجزرة التي إرتكبها الإحتلال الصهيوني في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة والتي خلفت أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن أبو ردينة قوله, أن هذه الجريمة تأتي استمرارا للمجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية والتي تؤكد مساعي  الكيان المحتل لإبادة الشعب الفلسطيني, عبر سياسة المجازر الجماعية وعمليات القتل اليومية, في ظل صمت دولي مريب.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية, أنه في الوقت الذي تعلن فيه الإدارة الأميركية الإفراج عن 3.5 مليارات دولار لصالح الكيان الصهيوني لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أميركي, تقوم فورا بارتكاب جريمة نكراء ومجزرة بحق النازحين في مدرسة بمدينة غزة, محملا الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن هذه المجزرة وعن تواصل العدوان الصهيوني السافر على قطاع غزة في شهره العاشر.

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 39 ألف شهيد وأزيد من 91 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.

آخر تعديل على السبت, 10 أوت 2024 11:47
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العدوان الصهيوني على غزة: الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة التي إرتكبها الإحتلال بمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين
  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 11:13     الفئـة : دولــي   شارك

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