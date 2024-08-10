Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

العدوان الصهيوني على غزة: المجزرة التي إرتكبها الإحتلال بمدرسة "التابعين" تأكيد على مضيه في حرب الإبادة الجماعية

  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 11:10     الفئـة : دولــي
العدوان الصهيوني على غزة: المجزرة التي إرتكبها الإحتلال بمدرسة &quot;التابعين&quot; تأكيد على مضيه في حرب الإبادة الجماعية

غزة - أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس", يوم السبت, أن المجزرة التي إرتكبها الإحتلال الصهيوني بمدرسة "التابعين" في حي الدرج وسط مدينة غزة, تأكيد على مضيه في حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت "حماس" في بيان لها, إلى أن مجزرة مدرسة التابعين "جريمة مروعة تشكل تصعيدا خطيرا في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب".

وشددت على أن هذه المجزرة التي استهدفت مدرسة مكتظة بالنازحين المدنيين العزل - مخلفة أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى, تناثرت جثثهم أشلاء متفحمة - هي تأكيد واضح من الكيان الصهيوني,على مضيه في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

ولفتت الحركة, إلى أن تصاعد الإجرام الصهيوني والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين العزل في كل مناطق قطاع غزة, لم يكن ليتواصل, لولا الدعم الأمريكي بشكل مباشر للكيان المحتل وجيشه, "عبر تغطية جرائمه ومده بكل سبل الإسناد السياسي والعسكري وهو ما يجعلها شريكة بشكل كامل فيها".

وطالبت في السياق, الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياتهم والتحرك العاجل لوقف هذه المجازر ووقف العدوان الصهيوني المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 39 ألف شهيد وأزيد من 91 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.

آخر تعديل على السبت, 10 أوت 2024 12:43
كلـمات مفتـاحيــة :
العدوان الصهيوني على غزة: المجزرة التي إرتكبها الإحتلال بمدرسة "التابعين" تأكيد على مضيه في حرب الإبادة الجماعية
  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 11:10     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.14

الأونروا: 625 ألف طفل في غزة خسروا عاما دراسيا

24.08.14

محكمة سيدي أمحمد: معالجة قضية جنائية تتعلق بحجز أسلحة وذخيرة بميناء بجاية

24.08.14

جمعية صحراوية تدعو إلى اتخاذ تدابير رادعة للحد من نهب الاحتلال المغربي لثروات الشعب…

24.08.14

المنيعة: توجه دفعة خامسة للأطفال نحو المخيم الصيفي بزرالدة 

24.08.14

أمراض جلدية خطيرة تفتك بأطفال غزة وتغزو مخيمات النزوح في ظل استمرار العدوان الصهيوني

24.08.14

مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة مفتوحة بشأن تطورات الأوضاع في جنوب السودان

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.12

رئاسيات ال7 سبتمبر: المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تؤكد دعمها للمترشح الحر السيد عبد…

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"

24.08.13

سوق أهراس: الشباب مدعو للإنخراط بقوة في العملية السياسية والإنتخابية