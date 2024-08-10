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غزة: إستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني لمخيمي النصيرات ودير البلح

  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 11:04     الفئـة : دولــي

غزة - إستشهد 8 فلسطينيين وأصيب أخرون بجروح مساء أمس الجمعة في قصف الإحتلال الصهيوني لمخيمي النصيرات ودير البلح في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلطسينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب اخرون بجروح جراء قصف الاحتلال الصهيوني لمنزل غرب مخيم النصيرات وسط غزة بالإضافة إلى تضرر منزلين مجاورين.

وأشارت إلى إصابة 4 أشخاص في غارة جوية استهدفت منزلاً جنوب المخيم كما تعرضت أرضًا زراعية للقصف في محيط مقبرة الزوايدة جنوب غرب النصيرات.

وأضافت المصادر أن 4 مواطنين اخرين استشهدوا جراء قصف الاحتلال خيمة في موقع 14 قرب مدرسة المزرعة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ السابع من أكتوبر 2023 ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و699 فلسطينيا أغلبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة 91 ألفا و722 اخرين في حصيلة غير نهائية.

آخر تعديل على السبت, 10 أوت 2024 11:07
كلـمات مفتـاحيــة :
غزة: إستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني لمخيمي النصيرات ودير البلح
  أدرج يـوم : السبت, 10 أوت 2024 11:04     الفئـة : دولــي   شارك

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