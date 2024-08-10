فلسطين تبعث برسائل لمسؤولين أممين تدعوهم فيها لوقف الإبادة الجماعية بحق شعبها

نيويورك- بعثت فلسطين الجمعة ثلاث رسائل متطابقة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة, ودنيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة, ورئيس سيراليون رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر تدعوهم فيها لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خاصة وبعموم الأراضي المحتلة عامة.

وقال رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في بيان إن الاحتلال الصهيوني وما يرتكبه بحق الشعب الفلسطيني من فظائع وخاصة في قطاع غزة ينتهك كل الحظر المنصوص عليه في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ويرتكب بدون أي رادع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومجازر في غزة وبقية فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية على نطاق وحجم غير مسبوقين وبشكل يصدم الضمير الإنساني.

وأوضح أن "العالم ظل لمدة عشرة أشهر يراقب هذه الإبادة الجماعية المروعة ويشهد أبشع الفظائع ومع ذلك فشل في التحرك لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين وتخلى عن الالتزامات الأكثر جدية المنصوص عليها في الميثاق الالتزامات بموجب القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول" مؤكدا استهداف الاحتلال المدنيين بكل أشكال الأسلحة الفتاكة,منتهكا بذلك كل قواعد القانون الدولي التي تم وضعها لحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح.

وشدد على استهداف الاحتلال المدنيين بشكل منهجي ومتعمد, وتدميره المدارس, بما في ذلك 190 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/, وتركه أكثر من 600 ألف طفل دون إمكانية الوصول إلى التعليم, فضلا عن تدميره جامعات غزة الـ19 بما يعنيه ذلك من حرمان أكثر من 88 ألف طالب من التعليم العالي, وتعريض مستقبل جيل كامل للخطر.

وجدد رياض منصور نداءات بلاده للمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للتحرك الفوري والوفاء بمسؤولياته والتزاماته لمحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني داعيا إلى وضع حد للتهديدات التي يشكلها للسلم والأمن الدوليين وإنقاذ الأرواح البشرية المعرضة للخطر في الأراضي المحتلة وخاصة قطاع غزة وإتمام احتمالات التوصل إلى حل عادل لهذا الظلم الفادح.