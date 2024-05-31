الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن العثور على أعداد كبيرة من جثث الشهداء شمال غزة

غزة - ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اكتشاف أعداد كبيرة من جثث الشهداء بعد انسحاب الآليات العسكرية الصهيونية من مناطق توغلت فيها شمالي قطاع غزة.

واوضحت الجمعية في بيان لها اليوم الجمعة بأن طواقم الإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الشهداء, مشيرة إلى أن الدفاع المدني يحتاج إلى معدات بشكل عاجل لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وحذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أن تعثر عملية انتشال الجثث يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة في مناطق شمال غزة.

وانسحبت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم من شمال قطاع غزة بعد عملية عسكرية استمرت 20 يوما مخلفا دمارا واسعا غير مسبوق خاصة في مخيم جباليا ومحيطه.

وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين العودة إلى مخيم جباليا ومحيطه مع ساعات الفجر الأولى لتفقد منازلهم وممتلكاتهم.

ويتواصل العدوان الصهيوني غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية, فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.