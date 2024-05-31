الرئاسة الفلسطينية تشيد ببيان الصين والدول العربية المشترك بشأن القضية الفلسطينية

رام الله - أشادت الرئاسة الفلسطينية بالبيان المشترك بين الصين والدول العربية الصادر امس الخميس بشأن القضية الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئاسة تشيد بالبيان الصيني العربي المشترك الصادر في بكين.

واعتبر أبو ردينة أن ما ورد في البيان الصيني-العربي, ينسجم تماما مع الموقف الفلسطيني الرسمي الداعي لوقف "العدوان" بشكل فوري والانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى كامل القطاع.

وأضاف أن المواقف الصينية المبدئية من القضية الفلسطينية والتي تتطابق مع الموقف العربي تثبت وجود إجماع على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها وقف "العدوان وزوال الاستيطان وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار الناطق الرسمي إلى أن مواقف الدول العربية الشقيقة والصديقة بمثابة دعوة صريحة للدول التي تقف إلى جانب الكيان الصهيوني وتدعمها بالعدول عن مواقفها, وتبني الشرعية الدولية والقانون الدولي وإلزامها بالرضوخ لسلطة القانون الدولي وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية, باعتبارها الطريق الصحيح لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

واعتمد المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني-العربي "إعلان بكين" وخطة تنفيذ المنتدى 2024-2026, وبيانا مشتركا بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية, في بكين الخميس.

ويعرب البيان المشترك عن القلق العميق لدى الصين والدول العربية إزاء الوضع الذي طال أمده في غزة, والذي أدى إلى أزمة إنسانية.

ويؤكد البيان على الموقف الثابت والإجماع المهم للجانبين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة, وضمان إيصال المساعدات الإنسانية, ومعارضة التهجير القسري للشعب الفلسطيني, ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة, والعمل بثبات من أجل التوصل إلى تسوية مبكرة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.