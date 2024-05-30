ممثلة روسيا في مجلس الأمن ترحب بمقترح الجزائر لوقف الحرب في قطاع غزة

وقالت نائبة المندوب الروسي, أنا يفستيغنييفا, في مداخلة لها خلال جلسة أمس الاربعاء لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الاوسط والحرب على غزة "أننا نرحب بمقترح شركائنا في الجزائر كي يمرروا وثيقة لوقف الحرب في قطاع غزة في ضوء استمرار حمام الدم ونعتقد أنه على مجلس الامن أن يصدر قرارا في أسرع وقت لوقف العدوان في قطاع غزة".

وأضافت بالقول أن "مزاعم الكيان الصهيوني بحدوث انتهاكات تم تفنيدها بينما تأكدت انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين", محذرة من أن "الكيان الصهيوني يعتزم مواصلة عمليته في غزة رغم عجزه الواضح والمتزايد عن تحقيق أهدافه المعلنة".

وأردفت : "يجب وقف العمليات العسكرية الصهيونية على الفلسطينيين, فمقتل وإصابة المدنيين يتواصل بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية", معتبرة "إعادة عملية السلام الفلسطينية الصهيونية وإرساء وقف لإطلاق النار يبدوان وهما".