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العدوان الصهيوني على غزة : إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 36 ألفا و 224 شهيدا

  أدرج يـوم : الخميس, 30 ماي 2024 12:42     الفئـة : دولــي
العدوان الصهيوني على غزة : إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 36 ألفا و 224 شهيدا

غزة- أعلنت السلطات الصحية في غزة, يوم الخميس, عن إرتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع أكتوبر الماضي إلى 36.224 شهيدا و 81.777 مصابا, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفاد ذات المصادر بأن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت خمس مجازر خلال الساعات ال24 الماضية, راح ضحيتها 53 شهيدا و357 مصابا, مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات, لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 36.171 فلسطينيا و إصابة 81.420 آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

آخر تعديل على الخميس, 30 ماي 2024 12:56
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العدوان الصهيوني على غزة : إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 36 ألفا و 224 شهيدا
  أدرج يـوم : الخميس, 30 ماي 2024 12:42     الفئـة : دولــي   شارك

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