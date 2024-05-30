العدوان الصهيوني على غزة : إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 36 ألفا و 224 شهيدا

الجزائر تحتل مكانة مرموقة و تلعب دورا نشطا على مستوى البنك الإفريقي للتنمية -

عطاف يجتمع بالأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون -

صورتان جزائريتان ضمن أحسن 10 صور فوتوغرافية في العالم فائزة في مسابقة صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات -

الجزائر - تونس: التوقيع على اتفاقية اطار بين وكالتي العقار السياحي للبلدين -

بن جامع يدعو الى بعث مسار التسوية السياسية للأزمة السورية -

رئيس الجمهورية يشرف على تدشين ومعاينة عدة مشاريع حيوية بولاية خنشلة -

رئيس الجمهورية يؤكد عزمه على مواصلة تجسيد الإصلاحات ومراجعة عدة قوانين -

رئيس الجمهورية يكشف عن منح امتيازات وتحفيزات خاصة للراغبين في الاستثمار بولاية خنشلة -

توقع نمو الاقتصاد الجزائري إلى 4 بالمائة في 2024 -

رئيس الجمهورية يجدد التأكيد على مواصلة دعم الجزائر للقضايا العادلة في العالم -

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : إشادة بالمؤشرات الإيجابية المسجلة في عديد المجالات بفضل مجهودات الدولة -

رئيس الجمهورية يعلن عن تخصيص برنامج تكميلي إضافي للتنمية بولاية خنشلة -

ممثلو المجتمع المدني بخنشلة يشيدون بالعناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للتنمية بالولاية -

قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر حقق مكاسب كثيرة تبعث على الفخر -

رئيس الجمهورية: فتح التسجيل في برنامج عدل 3 بداية من 5 يوليو القادم -

الأبواب المفتوحة على الرياضة العسكرية بقسنطينة: عدة عروض للرياضات القتالية والفردية والجماعية -

اتفاقية تعاون بين قطاعي التعليم العالي والصحة و مؤسسة زرهوني من أجل دعم الشبكة الجزائرية للتعليم الالكتروني في العلوم الصحية -

تواصل أشغال حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الإقليمية لإعلان بيجين بالعاصمة الأردنية عمان -

وزير العدل يستقبل الممثلة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر -