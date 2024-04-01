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العدوان الصهيوني: لا يوجد مكان آمن للأطفال في قطاع غزة حاليا

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أفريل 2024 08:30     الفئـة : دولــي
العدوان الصهيوني: لا يوجد مكان آمن للأطفال في قطاع غزة حاليا

نيويورك (الأمم المتحدة)- أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأنه لايوجد مكان آمن للأطفال في قطاع غزة حاليا جراء تواصل العدوان الصهيوني الغاشم.

و أوضحت اليونيسف في بيان بأنه "لا يوجد مكان آمن للأطفال في قطاع غزة حاليا", مشيرة إلى أن أفضل فرصة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة في قطاع غزة هي الوقف الفوري لإطلاق النار.

أما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا), فقالت أن الأمراض تنتشر بسرعة في قطاع غزة ويشهد النظام الصحي انهيارا.

و أوضحت أن الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة "مهمان" لمساعدة سكان غزة.

من جهتها, قالت منظمة الصحة العالمية انه وفقا للإحصاءات, فإن حوالي 9 آلاف مريض في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مغادرة القطاع لتلقي العلاج.

و حثت المنظمة, الكيان الصهيوني على تسهيل عملية إجلاء هؤلاء المرضى الذين هم في حالة حرجة, من قطاع غزة لإنقاذ حياتهم.

و منذ السابع من أكتوبر 2023, يواصل الاحتلال الصهيوني شن عدوانه المدمر على قطاع غزة- رغم قرار مجلس الأمن المطالب بوقف فوري لإطلاق النار - حيث خلف أكثر من 32 ألف شهيد وأزيد من 75 ألف مصاب وكارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.

آخر تعديل على الإثنين, 01 أفريل 2024 08:59
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العدوان الصهيوني: لا يوجد مكان آمن للأطفال في قطاع غزة حاليا
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أفريل 2024 08:30     الفئـة : دولــي   شارك

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