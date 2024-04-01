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إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 137 منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أفريل 2024 08:19     الفئـة : دولــي
إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 137 منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة

غزة- إرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 137 منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، حسب ما ذكره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم الأحد.

و أوضح المكتب في بيان أن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع الى 137 صحفيا, منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة, وذلك بعد ارتقاء الصحفي المصور الشهيد, عبد الوهاب عوني أبو عون, الذي كان يعمل مع عدة وسائل إعلام.

و أشار البيان الى أن عبد الوهاب عوني أبو عون استشهد في قصف الاحتلال لمنزله بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

و يواصل الاحتلال الصهيوني استهداف الصحفيين الفلسطينيين بأبشع الوسائل والأدوات في سبيل إيقاع أكبر قدر ممكن من القتل والإرهاب بحقهم.

و في وقت سابق اليوم, أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قيام طائرات الاحتلال مساء الاحد, باستهداف مركز  للصحفيين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة, والذي يضم خياما وأجهزة اتصالات خاصة بالتغطية الإعلامية, لحرب الابادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني منذ أكتوبر الماضي, لافتة الى أن هذا الاستهداف أدى إلى إصابة عشرة صحفيين بجروح مختلفة.

آخر تعديل على الإثنين, 01 أفريل 2024 08:57
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إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 137 منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أفريل 2024 08:19     الفئـة : دولــي   شارك

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