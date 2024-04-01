إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 137 منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة

و أوضح المكتب في بيان أن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع الى 137 صحفيا, منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة, وذلك بعد ارتقاء الصحفي المصور الشهيد, عبد الوهاب عوني أبو عون, الذي كان يعمل مع عدة وسائل إعلام.

و أشار البيان الى أن عبد الوهاب عوني أبو عون استشهد في قصف الاحتلال لمنزله بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.