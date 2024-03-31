المغرب : هيئة تكشف أبرز بؤر الفساد وتنتقد الحكومة لعدم جديتها في القضاء عليه

الرباط - كشفت الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن الواقع القاتم لاستفحال ظاهرة الفساد بالمملكة, مشككة في جدية الحكومة في محاسبة المتورطين للقضاء على هذه الظاهرة التي أضحت تشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع.

وأوضحت الهيئة المغربية في دراسة حديثة أن المؤشرات الدولية للفساد تؤكد أن "الفاسدين لا يتابعون بشكل كاف" في المغرب, وأن الحكومة "غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد", مبرزة أن الفساد "ينتشر أكثر في مجال الصفقات والتوظيف" في الشركات المغربية, وصنفت المغرب في فئة "المسؤولين الذين ينتهكون القانون ويعرضون أنفسهم للفساد ولا تتم متابعتهم بشكل كاف".

وكشفت الدراسة -التي طالت 1100 مقاولة- ان الحصول على التراخيص والرخص الاستثنائية, هي أول بؤرة يأتي منها الفساد بنسبة 57 في المائة, ثم تأتي الصفقات والمشتريات العمومية في المركز الثاني بنسبة 51 في المائة, يليها التوظيف أو التعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة.

حسب نتائج التقرير, فإن 68 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة, ترى أن الفساد "منتشر أو منتشر جدا" بالمغرب, فيما لا يتجاوز عدد الشركات التي لا ترى انتشارا للفساد, نسبة 8 في المائة.

كما أظهرت أيضا أن 23 في المائة من الشركات قالت إنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر ال12 الماضية, و أن 3 في المائة فقط بلغت عنه.

وقالت ذات الهيئة إن "غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية على الشركة من بين الأسباب الثلاثة وراء ضعف شكايات وتبليغات الشركات التي شملها الاستطلاع".

وأقرت نسبة 75 في المائة من هذه الشركات بأنها لم تبلغ عن الفساد الذي تعرضت له, بينما أكدت 75 بالمائة منها أنها لن ترفع شكاية بخصوص ما تعرضت له.

وحذرت الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجددا من تأثير الفساد على ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال و انعكاساته السلبية على الاقتصاد, حيث كانت قد نبهت في يناير الماضي من "رشوة نسقية ومعممة" تهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد, معلنة تراجع المملكة إلى المرتبة ال97 في تصنيفها السنوي لمؤشر الفساد في العالم العام الماضي.

وجددت الهيئة, المطالبة بتبني قانون لتجريم الإثراء غير المشروع كانت قد طرحته الحكومة السابقة عام 2015, قبل أن تسحبه حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش من البرلمان بعد تشكيلها عام 2021, ما أثار انتقادات حادة.

ومن هذا المنظور, يرى أستاذ العلوم الدستورية, رشيد لرزق, أن تعثر مسار المحاسبة سببه "وجود نخبة سياسية جعلت من الفساد قوتا انتخابيا, ما جعلها مترددة في تنزيل معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة", مشيرا الى وجود "العديد من الملفات التي يشوبها فساد مالي و إداري لأكثر من 10 سنوات, هي كلها جرائم قائمة والمطلوب من سلطات الامن تحريك الدعوى العمومية لوجود القرائن والأدلة في انتظار أن تقوم العدالة بعملها".