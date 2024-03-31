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فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 32 ألفا و 782 شهيدا

  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 12:53     الفئـة : دولــي
فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 32 ألفا و 782 شهيدا

غزة- أعلنت السلطات الصحية في غزة, اليوم الاحد, عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع أكتوبر الماضي إلى 32782 شهيدا و 75298 مصابا, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت ذات المصادر بأن الاحتلال الصهيوني ارتكب ثمانية مجازر بحق العائلات في قطاع غزة, خلال ال24 ساعة الماضية, راح ضحيتها 77 شهيدا و108 جرحى, مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات, لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 32.705 فلسطينيا وإصابة 32.705 آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

آخر تعديل على الأحد, 31 مارس 2024 13:50
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فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 32 ألفا و 782 شهيدا
  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 12:53     الفئـة : دولــي   شارك

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