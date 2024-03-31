العدوان الصهيوني على غزة: 4 شهداء جراء قصف الاحتلال لمحيط مستشفى "شهداء الاقصى"

غزة - استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب 16 آخرون, اليوم الأحد, جراء قصف الاحتلال لمحيط مستشفى "شهداء الاقصى" في دير البلح, وسط قطاع غزة, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

و أفادت الوكالة - نقلا عن مصادر طبية - بأن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب 16 آخرون بينهم صحفيون في قصف للاحتلال استهدف خيمة داخل أسوار مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح.

في السياق ذاته, قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة, كما أطلقت طائرات الاحتلال النار تجاه المواطنين ومنازلهم شرق المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 32 ألف شهيد وأزيد من 75 ألف مصاب وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.