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فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 12:09     الفئـة : دولــي
فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله (فلسطين المحتلة) - اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد, 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية, بينهم ستة من النساء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك, إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي القدس والخليل, فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين, طوباس, قلقيلية وبيت لحم.

و أوضح البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا من أراضي ال48, أثناء خروجهم من المسجد الأقصى المبارك يوم أمس.

وتواصل قوات الاحتلال حملات الاعتقال وتنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة و اعتداءات بالضرب المبرح, وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم, وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين.

و أشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى 7895, وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل, وعبر الحواجز العسكرية, ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط, ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة, كإحدى أبرز السياسات الثابتة, والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر, ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين, وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

آخر تعديل على الأحد, 31 مارس 2024 13:03
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فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية
  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 12:09     الفئـة : دولــي   شارك

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