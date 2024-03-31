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إشادة بجهود الجالية الصحراوية بالخارج في الدفاع عن قضية وطنهم

  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 11:52     الفئـة : دولــي

الشهيد الحافظ- أشادت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات، بجهود أبناء الجالية الصحراوية في مختلف مناطق تواجدها، في الدفاع عن قضية وطنهم ووعيهم وقناعتهم بكونهم جبهة نضال خارجية إمتدادا لمعركة التحرير، داخل الأرض المحتلة.

و أصدرت الوزارة بيانا تقييميا للمجهودات الإيجابية والصور النضالية المعبر عنها في مختلف الاحتفالات التي طبعت تخليد الذكرى 48 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بمختلف ساحات تواجد الجالية الصحراوية.

و حيت الوزارة - وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) - "مستوى الوعي والإدراك" الذي أبانت عنه الجالية الصحراوية في مختلف مناطق تواجدها, خاصة خلال تخليد فعاليات الذكرى 48 لإعلان الجمهورية.

و اعتبرت "التسابق المفعم بمشاعر الوطنية والاخلاص والوفاء لتخليد الحدث وخصوصا عبر كل أماكن انتشار الجالية الصحراوية بأوروبا, في بلجيكا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا, عكس وعيا عميقا وإدراكا جليا بحجم المسؤوليات والآمال المعلقة على الصحراويين ضمن سيرورة أهداف ومبادئ جبهة البوليساريو وصيانة وتنمية مكاسب الدولة الصحراوية المستقلة".

و هي نفس المغازي النبيلة - يضيف البيان - التي عكستها نضالات جماهير الشعب الصحراوي بالأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية وبفروع الجالية بالجنوب والشمال.

"ان التغني بالأمجاد والحث على التمسك بالهوية الصحراوية واشراك الاطفال المولودين بديار الغربة في تجسيد صور الالتزام والتمسك بعهد الشهداء كان رسالة تطمين وعرفان لمقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ومؤازرة لأهالينا في المناطق المحتلة وأسرنا في زنازين الاحتلال البغيض", يضيف البيان.

آخر تعديل على الأحد, 31 مارس 2024 11:55
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إشادة بجهود الجالية الصحراوية بالخارج في الدفاع عن قضية وطنهم
  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 11:52     الفئـة : دولــي   شارك

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