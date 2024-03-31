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الولايات المتحدة: مسيرة ضخمة بنيويورك للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة

  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 11:51     الفئـة : دولــي

نيويورك- خرج أكثر من 30 ألف متظاهر في شوارع مدينة نيويورك الأميركية، للتنديد بتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة والجرائم المرتكبة من قبل قوات الإحتلال بحق الفلسطينيين منذ قرابة 6 أشهر، حسب ما أوردته مصادر إعلامية، يوم الأحد.

و حسب المصادر فقد خرجت مسيرة ضخمة في مدينة نيويورك شارك فيها ما لا يقل عن 30 ألف متظاهر, كما شهدت عدة مدن أميركية أخرى - ضمن إحياء فعاليات "يوم الأرض" الفلسطيني - مظاهرات منددة بالعدوان الهمجي الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني, على غرار مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند, بوسطن, لوس انجلوس, فيلادلفيا, شيكاغو وبيرلينغتون بولاية فيرمونت, بعد دعوات خلال الأسبوع الماضي للمشاركة بكثافة في مسيرات لتذكير العالم بمأساة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ 7 عقود.

و طالب المتظاهرون, الإدارة الأميركية بالتوقف عن الدعم المالي والعسكري للكيان الصهيوني, للضغط عليه لوقف عدوانه في أسرع وقت والانسحاب من القطاع.

و منذ السابع من أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 32 ألف شهيد وأزيد من 75 ألف مصاب وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.

كلـمات مفتـاحيــة :
الولايات المتحدة: مسيرة ضخمة بنيويورك للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة
  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 11:51     الفئـة : دولــي   شارك

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