الولايات المتحدة: مسيرة ضخمة بنيويورك للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة

و حسب المصادر فقد خرجت مسيرة ضخمة في مدينة نيويورك شارك فيها ما لا يقل عن 30 ألف متظاهر, كما شهدت عدة مدن أميركية أخرى - ضمن إحياء فعاليات "يوم الأرض" الفلسطيني - مظاهرات منددة بالعدوان الهمجي الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني, على غرار مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند, بوسطن, لوس انجلوس, فيلادلفيا, شيكاغو وبيرلينغتون بولاية فيرمونت, بعد دعوات خلال الأسبوع الماضي للمشاركة بكثافة في مسيرات لتذكير العالم بمأساة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ 7 عقود.

و طالب المتظاهرون, الإدارة الأميركية بالتوقف عن الدعم المالي والعسكري للكيان الصهيوني, للضغط عليه لوقف عدوانه في أسرع وقت والانسحاب من القطاع.