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العدوان الصهيوني على غزة: 14 شهيدا إثر قصف الإحتلال لمناطق متفرقة من القطاع

  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 11:29     الفئـة : دولــي

غزة- إستشهد 14 مواطنا فلسطينيا، يوم الأحد، إثر قصف طائرات ومدفعية الإحتلال الصهيوني لمناطق متفرقة من قطاع غزة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و نقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها, أن 11 مواطنا استشهدوا وأصيب العشرات, في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة, مضيفة أن امرأة وطفلتها استشهدتا في قصف مدفعي استهدف منزلا في المواصي غرب خان يونس.

و قصفت طائرات الاحتلال برجا سكنيا في مدينة الأسرى شمال غرب النصيرات وسط القطاع, كما هزت انفجارات عنيفة مناطق غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

في ذات السياق استشهد مواطن مسن متأثرا بإصابته بعد قصف الاحتلال لمنزله قرب وادي غزة وسط القطاع واستهدفت مدفعية الاحتلال أيضا منازل غرب مدينة غزة, كما أطلقت القنابل الدخانية في محيط دوار الكويت جنوب حي الزيتون شرق غزة.

و منذ السابع من أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 32 ألف شهيد وأزيد من 75 ألف مصاب وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.

كلـمات مفتـاحيــة :
العدوان الصهيوني على غزة: 14 شهيدا إثر قصف الإحتلال لمناطق متفرقة من القطاع
  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 11:29     الفئـة : دولــي   شارك

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