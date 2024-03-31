"إعلام غزة الحكومي": الإحتلال قتل أكثر من 400 شخص في مُحيط مجمع الشفاء

و أفاد المكتب، في بيان صحفي، بأن الجيش الصهيوني اعتقل وعذب مئات المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل وفي محيط المجمع، ولا يزال 107 من المرضى محاصرين داخل المجمع في ظروف غير إنسانية بدون ماء ودواء وطعام وكهرباء.
و أوضح المكتب أن من بين المرضى المُحاصرين 30 مُقعدًا ونحو 60 من الطواقم الطبية العاملة بالمجمع، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع كل محاولات إجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، مما يضع حياتهم على المحك وفي خطر.
و حمل المكتب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وبعض الدول الأوربية والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة نتيجة المشاركة والانخراط في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ينفذها الجيش الصهيوني في قطاع غزة.
و طالب المنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية باتخاذ إجراءات توقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف اقتحام المستشفيات ووقف تدمير القطاع الصحي.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات صهيونية المُستشفى منذ بداية العدوان على غزة، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع، ودمرت ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.