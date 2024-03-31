Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

"إعلام غزة الحكومي": الإحتلال قتل أكثر من 400 شخص في مُحيط مجمع الشفاء

  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 10:52     الفئـة : دولــي
&quot;إعلام غزة الحكومي&quot;: الإحتلال قتل أكثر من 400 شخص في مُحيط مجمع الشفاء

غزة- قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، مساء السبت إن الجيش الصهيوني أقدم على قتل أكثر من 400 فلسطيني ودمر وحرق 1050 منزلا في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، والذي يتعرض للحصار والإقتحام منذ 13 يوما.

و أفاد المكتب، في بيان صحفي، بأن الجيش الصهيوني اعتقل وعذب مئات المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل وفي محيط المجمع، ولا يزال 107 من المرضى محاصرين داخل المجمع في ظروف غير إنسانية بدون ماء ودواء وطعام وكهرباء.

و أوضح المكتب أن من بين المرضى المُحاصرين 30 مُقعدًا ونحو 60 من الطواقم الطبية العاملة بالمجمع، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع كل محاولات إجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، مما يضع حياتهم على المحك وفي خطر.

و حمل المكتب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وبعض الدول الأوربية والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة نتيجة المشاركة والانخراط في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ينفذها الجيش الصهيوني في قطاع غزة.

و طالب المنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية باتخاذ إجراءات توقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف اقتحام المستشفيات ووقف تدمير القطاع الصحي.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات صهيونية المُستشفى منذ بداية العدوان على غزة، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع، ودمرت ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.

آخر تعديل على الأحد, 31 مارس 2024 11:29
كلـمات مفتـاحيــة :
"إعلام غزة الحكومي": الإحتلال قتل أكثر من 400 شخص في مُحيط مجمع الشفاء
  أدرج يـوم : الأحد, 31 مارس 2024 10:52     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.03.31

وزير التربية الوطنية يشيد بالنجاح الذي حققه إمتحان تقييم مكتسبات التعليم الإبتدائي

24.03.31

قسنطينة/المركب الرياضي 50 ألف مقعد: إطلاق المشروع بعد رفع التجميد

24.03.31

اعادة بعث الاستثمار: التأكيد على أهمية تثمين الاصلاحات الاقتصادية

24.03.31

تجارة: الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية سمحت بضبط الأسواق في رمضان

24.03.31

المغرب: المطالبة بوقف التضييق على الحريات والإفراج عن معتقلي الرأي

24.03.31

رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير كوبا بالجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.03.27

إحباط محاولات إدخال أزيد من 12 قنطارا من الكيف المعالج

24.03.27

رئيس الجمهورية يهنئ السيد باسيرو ديوماي فاي عقب إنتخابه رئيسا للسنغال

24.03.28

فرنسا : الجمعية الوطنية تصادق على مقترح لائحة تدين مجازر 17 اكتوبر 1961

24.03.28

الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لتنافس البرامج

24.03.28

وزير العدل يستقبل سفيرة مملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر

24.03.28

المجموعة الجيوسياسية العربية تتأسف لعدم تمكن الاتحاد البرلماني الدولي من إقرار بند طارئ …