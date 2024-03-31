"إعلام غزة الحكومي": الإحتلال قتل أكثر من 400 شخص في مُحيط مجمع الشفاء

و أفاد المكتب، في بيان صحفي، بأن الجيش الصهيوني اعتقل وعذب مئات المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل وفي محيط المجمع، ولا يزال 107 من المرضى محاصرين داخل المجمع في ظروف غير إنسانية بدون ماء ودواء وطعام وكهرباء.

و أوضح المكتب أن من بين المرضى المُحاصرين 30 مُقعدًا ونحو 60 من الطواقم الطبية العاملة بالمجمع، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع كل محاولات إجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، مما يضع حياتهم على المحك وفي خطر.