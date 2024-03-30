الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة التصعيد الملحوظ في جرائم الاحتلال الصهيوني و مستوطنيه بالضفة الغربية

ٍرئيس الجمهورية يؤكد أن هدفه الأسمى هو استرجاع الجزائر لنخوتها -

رئيس الجمهورية : نسعى لخفض التضخم إلى أقل من 4 بالمائة -

رئيس الجمهورية يعرب عن يقينه ان دولة فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة -

رئيس الجمهورية: الإجراءات الاستباقية سمحت بتحقيق الوفرة واستقرار الأسعار في رمضان -

رئيس الجمهورية: التكتل المغاربي يهدف الى احياء العمل المغاربي المشترك دون اقصاء أي طرف -

منتدى الدول المصدرة للغاز: نسعى لإيجاد آلية جديدة لرفع مستوى التنسيق خلال القمة المقبلة -

رئيس الجمهورية: ثقتي في الشباب مكنت الجزائر من التحول إلى دولة رائدة في خلق المؤسسات الناشئة -

انتخابات رئاسية: بإمكان أبناء الجالية تسجيل أنفسهم في قوائم احتياطية بداية من الأسبوع المقبل -

رئيس الجمهورية : التمسك بالذاكرة الوطنية و بواجب الوفاء لشهداء المقاومة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة -

رئيس الجمهورية يؤكد مواصلة زياراته الميدانية الى مختلف ولايات الوطن -

قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يعود لأسباب تقنية محضة -

كأس الكونفدرالية/ رايفرز يونايتد -اتحاد الجزائر: الاتحاد في رحلة البحث عن نتيجة مطمئنة قبل الجولة الثانية -

شهادتا البكالوريا والتعليم المتوسط : إقبال معتبر للتلاميذ على دروس الدعم وحرص على تحقيق النجاح -

الطارف: تربية الأسماك المدمجة بالفلاحة أداة أخرى لتحسين المردودية -

محروقات: تنامي دور الشركات الوطنية في الأسواق الدولية -

صندوق النقد الدولي يشيد بالتزام الجزائر بالاصلاحات الاقتصادية والاستدامة المالية -

شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم ال176 على التوالي -

رئيس الجمهورية يجري لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية -

حيداوي يثمن تجاوب شباب الجالية الوطنية بالمهجر مع مبادرات المجلس الأعلى للشباب -