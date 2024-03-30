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تظاهرات حاشدة في عدة مدن وعواصم بالعالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني

  أدرج يـوم : السبت, 30 مارس 2024 17:07     الفئـة : دولــي
تظاهرات حاشدة في عدة مدن وعواصم بالعالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني

رام الله (فلسطين المحتلة)- شهدت العديد من المدن والعواصم عبر العالم, اليوم السبت, تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية, وتضامنا مع الشعب الفلسطيني, وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الألمانية برلين والعاصمة البريطانية لندن والعاصمة الفرنسية باريس ومدينة آرهوس الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن ومدينة ميلانو الإيطالية وهلسنبوري السويدية دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني, كما دعوا إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني, خاصة الأطفال ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 32 ألف شهيد وأزيد من 75 ألف مصاب وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.

كلـمات مفتـاحيــة :
تظاهرات حاشدة في عدة مدن وعواصم بالعالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني
  أدرج يـوم : السبت, 30 مارس 2024 17:07     الفئـة : دولــي   شارك

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