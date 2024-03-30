الخارجية الفلسطينية تدين العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني لليوم ال 176 على التوالي

وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا), أنه للأسف الشديد يتواصل الفشل الدولي في إجبار الكيان الصهيوني على "الانصياع لقرارات مجلس الأمن والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية الداعية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام", في حين تأخذ المطالبات والمواقف والمناشدات الدولية وللأسف طابع الاستجداء دون أن تتم
ترجمتها إلى ضغوط حقيقية وإجراءات تلوح بعقوبات رادعة على الكيان الصهيوني, بسبب رفضه تلبية تلك المطالب.
وأضافت الوزارة, أن المفارقة العجيبة تظهر بوضوح في مواقف عدد من الدول التي تواصل مطالبة الاحتلال الصهيوني بوقف قتل المدنيين وتأمين حمايتهم وفي الوقت ذاته تقوم بتزويد الكيان بالأسلحة, في تناقض مبدئي وأخلاقي صارخ يكشف المستوى المتدني من جدية تلك المواقف.