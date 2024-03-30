الخارجية الفلسطينية تدين العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني لليوم ال 176 على التوالي

كأس الكونفدرالية/ رايفرز يونايتد -اتحاد الجزائر: الاتحاد في رحلة البحث عن نتيجة مطمئنة قبل الجولة الثانية -

شهادتا البكالوريا والتعليم المتوسط : إقبال معتبر للتلاميذ على دروس الدعم وحرص على تحقيق النجاح -

الطارف: تربية الأسماك المدمجة بالفلاحة أداة أخرى لتحسين المردودية -

محروقات: تنامي دور الشركات الوطنية في الأسواق الدولية -

صندوق النقد الدولي يشيد بالتزام الجزائر بالاصلاحات الاقتصادية والاستدامة المالية -

في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام, رئيس الجمهورية يتطرق الى قضايا وطنية وإقليمية ودولية -

شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم ال176 على التوالي -

رئيس الجمهورية يجري لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية -

حيداوي يثمن تجاوب شباب الجالية الوطنية بالمهجر مع مبادرات المجلس الأعلى للشباب -

بلمهدي يستقبل المفتي والقاضي الشرعي اللبناني الشيخ أسامة عبد الرزاق الرفاعي -

امتحانات وطنية : بلعابد يأمر بمباشرة خلايا التنشيط والمتابعة أعمالها ابتداء من يوم غد الأحد -

مجلس الأمة يشيد بنجاح عملية إجلاء جرحى فلسطينيين للتكفل بهم في الجزائر -

وهران : اختتام أشغال الملتقى ال16 للدروس المحمدية -

غزة: الأونروا تدعو دول العالم للضغط على الاحتلال لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية -

تكريم السينما النسوية الفلسطينية بالجزائر العاصمة -

أفراح الجزائر سهرة فنية أندلسية مع ألمع أصوات المالوف والحوزي بأوبرا الجزائر -

150 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة -

رمضان: مشاركة قرابة 3000 شخص في إفطار جماعي بالعاصمة -

يوم الأرض: الاتحاد البرلماني العربي يجدد تضامنه ودعمه الكامل مع الشعب الفلسطيني -