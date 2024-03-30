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شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم ال176 على التوالي

  أدرج يـوم : السبت, 30 مارس 2024 15:39     الفئـة : دولــي
شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم ال176 على التوالي

غزة- استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون, اليوم السبت, خلال غارات للاحتلال الصهيوني المتواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة لليوم ال176 على التوالي, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة - نقلا عن مصادر محلية - أن طيران الاحتلال قصف منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع, ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات, بجانب تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة.

ويواصل الاحتلال محاصرة مجمع الشفاء الطبي, ومحيطه غرب غزة, لليوم الثالث عشر وينفذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان الفلسطينيين.

وشهدت مدينة خان يونس, جنوب قطاع غزة, منذ ساعات الصباح, سلسلة من الغارات الجوية العنيفة والقصف المدفعي لعدد من المناطق, خاصة المنطقتين الشرقية والغربية, حيث استهدف محيط مجمع ناصر الطبي ومنازل في مخيمها, فيما قصف طيران الاحتلال مقري بلديتي البريج والزوايدة في المحافظات الوسطى بالقطاع وأخرجهما من الخدمة.

في السياق ذاته, استهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل وتجمعات للنازحين في نادي الشجاعية, ومنطقة معبر كارني ومحيط مستشفى الشفاء ومخيم المغازي, ما أسفر عن استشهاد نحو 40 مواطنا وإصابة العشرات.

كما استهدف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس, ما أدى لارتقاء ثلاثة شهداء وصلوا مستشفى غزة الأوروبي, فيما لا يزال عددا منهم تحت الانقاض.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الأحزمة النارية على منطقة خزاعة شرق خان يونس ومنطقتي عبسان وصوفا شمال شرق مدينة رفح, وقصف أيضا محيط جسر وادي غزة شمال محافظة الوسطى في القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 32 ألف شهيد وأزيد من 75 ألف مصاب وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.

آخر تعديل على السبت, 30 مارس 2024 16:41
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شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم ال176 على التوالي
  أدرج يـوم : السبت, 30 مارس 2024 15:39     الفئـة : دولــي   شارك

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